На этой неделе следует ожидать усиления враждебной активности России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе следует ожидать усиления враждебной активности России.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Завтра начинается историческая неделя. Неделя, когда мы услышим ответ от Евросоюза относительно статуса кандидатства для Украины... Я думаю, что для всех очевидно, что с 1991 года было немного столь судьбоносных решений для Украины, как ожидаем мы сейчас. И я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительное решение", - отметил президент.

Зеленский рассказал, что на этой неделе использует каждую возможность, чтобы защитить европейскую перспективу Украины, в частности, запланированы новые обращения к европейцам.

"Очевидно, что в такую неделю стоит ожидать от России усиления враждебной активности. Специально - показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и против других стран Европы. Мы готовимся и мы готовы. Предупреждаем партнеров", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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