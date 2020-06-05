Президент уволил Валерия Евдокимова и назначил на его должность Валерия Кондратюка.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки.

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Соответствующие указы №211/2020 и №212/2020 от 5 июня размещены на сайте главы государства.

Согласно им, президент освободил Валерия Евдокимова от должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Валерия Кондратюка.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 июня, Верховная Рада назначила Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Перед этим с этой должности был уволен Вадим Пристайко.

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