Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
14:20, 05 июня 2020Политика
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Президент уволил Валерия Евдокимова и назначил на его должность Валерия Кондратюка.
REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки.
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Соответствующие указы №211/2020 и №212/2020 от 5 июня размещены на сайте главы государства.
Согласно им, президент освободил Валерия Евдокимова от должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Валерия Кондратюка.
Как сообщал УНИАН, вчера, 4 июня, Верховная Рада назначила Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Перед этим с этой должности был уволен Вадим Пристайко.
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