Президент призвал поддержать план победы и помочь Украине создать надлежащие условия для прекращения войны на справедливых началах.

Президент Украины Владимир Зеленский представил план победы главам государств и правительств всех стран-членов Европейского Союза. Об этом глава государства сказал во время участия в заседании Европейского Совета в Брюсселе.

"Мы должны провести второй Саммит мира, который положит конец войне. И мы готовим Рамки Формулы мира, которые будут включать все аспекты мирного восстановления. Уже состоялось четыре встречи по пунктам Формулы мира и сегодня происходит пятая встреча. Я благодарна Франции за проведение сегодняшней встречи. Это ядерная безопасность", - сообщил Зеленский.

По его словам, в ноябре будет готов полноценный документ, основанный на Формуле мира - на всех десяти пунктах.

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"Мы поделимся им со всеми, в том числе с россиянами на Саммите мира", - подчеркнул Зеленский.

Далее Зеленский перешел к представлению плана победы.

В частности, он отметил, что план победы Украины дает ответ на вопрос как сделать Россию готовой для настоящей дипломатии и заставить ее к справедливому миру.

Глава государства подчеркнул, что украинские защитники нуждаются в большей силе, поскольку российский диктатор Владимир Путин готовит свои собственные усиления для продолжения войны, а не для завершения ее. При этом, Путин стремится довести российское производство снарядов до уровня производственных мощностей стран Евросоюза до следующего года. Также Россия получает помощь от Северной Кореи в виде снарядов, оборудования, а теперь и живой силы. Еще России помогает Иран. Зеленский отметил:

"К сожалению, мы получаем сигнал, что Китай до сих пор активно помогает России затягивать эту войну. Мы имеем четкие данные разведки. Мы должны усилиться сейчас. план победы создан для этого момента и я настоятельно призываю всех вас помочь это сделать".

Как подчеркнул президент Украины, "если мы начнем сейчас и будем следовать плану победы, мы можем завершить эту войну не позднее, чем в следующем году".

По убеждению Зеленского, всем известна психология России, которая заключается в том, что Россия согласится на дипломатию только тогда, когда будет видеть, что не сможет получить ничего силой.

"Это план. Это именно то, что нужно! Мы должны создать надлежащие условия, чтобы прекратить войну", - сказал Зеленский.

В этой связи глава государства представил ключевые пункты плана победы.

В частности, первый пункт плана предусматривает немедленное приглашение Украины в НАТО, которое будет решающим, но непосредственное членство наступит позже.

"Путин должен просто увидеть, что его политические расчеты ничего не стоят. И приглашение сейчас, с членством позже, не будет иметь политической цены - это сильное решение, которое ничего не требует кроме решимости", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента Украины, приглашение Украины в НАТО также будет означать неизбежность европейской интеграции для Украины и неоспоримый путь демократии в Украине.

"Приглашение укрепит нашу дипломатическую позицию. И это будет одним из главных аргументов, чтобы прекратить войну", - сказал Зеленский.

Кроме того, второй пункт плана касается обороны.

Президент Украины убежден, что надо давить на Россию на поле боя:

"Позиции на поле боя реально удержать в пределах территории Украины, когда также вернуть войну обратно в Россию, чтобы россияне почувствовали, что такое война и начали ненавидеть за это Путина".

Как сказал Зеленский, Украина имеет четкий перечень вооружения, которое может сделать это возможным. По его словам, благодаря Курской операции украинцы показали, что Путин не имеет достаточно силы для удержания территории, когда Украина действительно применяет давление.

"Именно поэтому мы должны оснастить наши бригады, снять все ограничения, инвестировать в украинскую промышленную базу, совместно производить и как можно скорее насытить Украину системами противовоздушной обороны", - отметил президент.

Вместе с тем, третий пункт плана предусматривает реальное давление на Россию.

"Мы предлагаем разместить на территории Украины пакет сдерживания, который либо заставит Россию участвовать в реальных мирных переговорах, либо позволит уничтожать их военные объекты. Это подход к миру через силу для этого пункта", - отметил Зеленский.

По его словам, речь идет о надлежащем ракетном пакете. Все детали были предоставлены партнерам Украины, которые могут помочь воплотить этот пункт, а именно Соединенным Штатам, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Также Украина готова поделиться деталями этого пунктами со всеми другими лидерами, которые готовы поддержать.

"Путин должен уважать нашу силу, чтобы не дать свободному миру дрожать от его угроз. Мы можем применить пакет сдерживания только тогда, когда Россия не захочет прекратить войну", - подчеркнул Зеленский.

Четвертый пункт касается экономики. Президент сказал, что Украина имеет критические ресурсы, которые оцениваются в триллионы долларов и Россия хочет их захватить. Речь идет о титане, уране, литии, графите, марганце и многом другом, что не должно попасть ни в руки России, ни в руки ее союзников.

"Украина предлагает ключевым партнерам - ЕС, Соединенным Штатам и нашим общим глобальным партнерам - заключить специальное соглашение о защите критических ресурсов Украины, совместных инвестициях и направлении соответствующего экономического потенциала для нашего общего роста. И в этом соглашении должны быть предусмотрены достаточно сильные санкции, чтобы Россия не смогла нас переиграть", - сообщил Зеленский.

Пятый пункт предусматривает предложение Украины по замене некоторых американских войск в Европе на украинских солдат после войны.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку лидеров ЕС и готова к реальной дипломатии, но для этого должна стать сильной, он добавил:

"Силой навязанное перемирие вместо справедливого мира никогда не приносило безопасности. Никому не нравится, когда война возвращается. И наше единство, давление на Россию и усиление Украины является залогом завершения этой войны способом, который не позволит России начать ее снова. План победы - это мостик к успешному проведению второго Саммита мира. Вы можете помочь реализовать это".

Также глава государства призвал лидеров ЕС не ослаблять санкционное давление на Россию, потому что это давление действительно помогает.

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