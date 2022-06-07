Владимир Зеленский высказался относительно слов президента Франции Эммануэля Макрона, который попросил не унижать РФ.
Президент Украины в интервью для FT дал оценку призыву Макрона.
"Я не совсем понимаю, что такое унижение России. России какой? Мы о чем говорим? О том, что все эти многие годы, более 8, они убивают наших людей. О чем мы говорим? Эммануэль глубоко разбирается в процессе, один из лидеров "нормандской четверки", он прекрасно разбирается в деталях Минского документа, всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках "Норманди 4", невыполнение договоренностей, постоянных срывов", - сказал Зеленский.
Глава государства добавил:
"Я даже не считаю, что унижают Украину, потому что это слабая позиция. Нас никто не унижает, нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом", - уверен Зеленский.
Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россию "надо поставить на место", комментируя скандальное высказывание Макрона.
Ранее REUTERS сообщали, что Франция нашла альтернативу российской нефти.