Призывы не допустить унижения России могут лишь унизить Францию или любую другую страну, заявил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона не допускать унижение России, чтобы упростить дальнейшие переговоры.

Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Призывы не допустить унижения России могут лишь унизить Францию или любую другую страну, которая будет призывать к этому. Поэтому это Россия унижает сама себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить РФ на место. Это вернет мир и спасет жизнь", - написал Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение, хотя и отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой. Он сказал также, что видит роль Франции в том, чтобы быть посредником.

Также он сказал в комментарии СМИ, что "не исключает" поездки в Киев в ближайшее время.

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