Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона не допускать унижение России, чтобы упростить дальнейшие переговоры.
Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.
"Призывы не допустить унижения России могут лишь унизить Францию или любую другую страну, которая будет призывать к этому. Поэтому это Россия унижает сама себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить РФ на место. Это вернет мир и спасет жизнь", - написал Дмитрий Кулеба.
Как сообщалось, Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение, хотя и отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой. Он сказал также, что видит роль Франции в том, чтобы быть посредником.
Также он сказал в комментарии СМИ, что "не исключает" поездки в Киев в ближайшее время.