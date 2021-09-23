Глава государства напомнил, что Россия заставила граждан Украины участвовать в выборах в российский парламент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с уникальной природы Крыма оккупанты сделали военную базу, а вместо фауны и флоры там флот и солдаты.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах в рамках 76-й Генеральной ассамблеи ООН.

Он напомнил, что в 1945 году в Крыму состоялась Ялтинская конференция, где было решено провести первую конференцию по созданию ООН.

"И Ялта, и Крым восьмой год оккупированы. Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась идея ООН, оккупировано постоянным членом Совбеза ООН?...",- заявил он.

Зеленский также отметил, что Крым требует внимания ООН еще и контексте экологической ситуации на полуострове.

"С уникальной природы сделали военную базу, вместо фауны и флоры там флот и солдаты, а в душах крымчан противоположная для мира проблема - не глобальное потепление, а глобальное опустошение", - подчеркнул он.

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Президент подчеркнул, что ООН должна предоставлять возможность диалога и возможность задать прямые откровенные вопросы.

"Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это как не доказательство международного преступления? Что это как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?",- сказал он.

Глава государства напомнил, что Россия сама об этом официально заявила и заставила граждан Украины участвовать в выборах в российский парламент.

"И если ООН на это действенно и мощно не отреагирует, что это как не доказательство того, что оживлять ООН поздно? Но я верю наоборот, что не поздно", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 17, 18 и 19 сентября в России состоялись очередные выборы в Госдуму РФ.

Оккупационные власти организовали голосование в оккупированном Крыму, также к голосованию было привлечено украинское население оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

17 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что против всех организаторов выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях будут введены санкции. В частности, это касается членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов и наблюдателей.

МИД Украины решительно осудило незаконное проведение Россией выборов в Госдуму в Крыму и привлечение к голосованию украинцев из Донбасса.

Автор: Антонина Доломанжи