Президент предложил мировым лидерам встречаться там, где можно услышать и увидеть глобальные проблемы, в частности, вблизи с любой из горячих точек.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на призыв генсекретаря ООН "просыпаться", заявил, что Украина не засыпала, ведь это сложно сделать под звуки взрывов и выстрелов, которые раздаются на Донбассе.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах в рамках 76-й Генеральной ассамблеи ООН.

"Пора проснуться - это призыв генсекретаря ООН... к мировым лидерам накануне Генассамблеи... могу сказать, что Украина сделала это давно и с тех пор не засыпала. Не засыпала, когда пережила Голодомор и Бабий Яр. Не засыпала, когда мир пережил две мировые войны, Холокост, потерял 100 млн человек", - отметил он.

По словам Зеленского, это была цена за осознание человечеством того, что все народы и все страны свободны, а все конфликты нужно решать диалогом и только диалогами, а не танками.

Президент подчеркнул, что с верой в этот принцип Украина в 1945 году стала одним из государств-основателей ООН.

По его мнению, сегодня основатели ООН были бы шокированы, увидев в теме Генассамблеи слова "обеспечить права всех народов".

"Я уверен, они бы сказали: "А что же вы делали все эти 76 лет?". Ответ дал СOVID-19 - мы играли в равенство, мы играли в единство, где одно дело делить общие цели, другое - совместно делить вакцины, дающие жизнь. Оказалось, что в статьях о равенстве как в рекламах есть звездочка и надпись мелким шрифтом "все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получают пассажиры первого класса", - сказал глава государства.

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Он напомнил, что во время пандемии Украина помогала всем странам, которые в этом нуждались, в частности присылала в Италию своих медиков и необходимые средства.

"Украине не стыдно, она имеет право сказать "хотим оживить ООН". Но для начала надо оживить ее устав - это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов "каждый сам за себя". И тогда бы миру не пришлось признавать, что он провалил экзамен...", - считает Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не засыпала, ведь это сложно сделать под звуки взрывов, под звуки выстрелов, которые раздаются на оккупированном Донбассе восьмой год подряд.

"В 2019 году я сказал, что война в Украине - это более 13 тыс. погибших, 30 тыс. раненых и 1,5 млн, которые вынуждены были покинуть свои дома. Каждый год эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом и в 2020 году и говорю сейчас в 2021 году - это уже почти 15 тыс. погибших. Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости", - добавил он.

Зеленский также сказал, что возможно в Центрально парке или Мэдисон сквер выстрелы слышны не так громко, как в Украине - "в авдеевской промке или на Светлодарской дуге".

"Мы хотим оживить ООН, а может для этого ООН должна двигаться, быть мобильными и быстрыми...? Может нам пора встречаться там, где можно и реально услышать и увидеть эти глобальные проблемы? В мире тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседании ООН рядом с любой из них",- заявил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в результате обстрела боевиков на Донбассе ранен украинский боец.

Автор: Антонина Доломанжи