Оккупантов не останавливает даже присутствие на площадке Запорожской АЭС инспекторов МАГАТЭ.

Российские оккупанты ночью снова обстреляли Запорожскую АЭС. В результате обстрела было повреждено оборудование энергоблока №6, потеряно питание и состоялся аварийный запуск дизель-генераторов для обеспечения работы насосов охлаждения.

Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".

"Сегодня, 21 сентября 2022 года, в 01:13 в результате очередного обстрела Запорожской АЭС рашистские террористы повре оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС. В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока. Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель - генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива", - информирует "Энергоатом".

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В 02:00 персонал ЗАЭС нашел возможность и наладил питание собственных нужд энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства.

"Рашисты продолжают совершать акты ядерного терроризма на атомных станциях Украины. Их не останавливает даже присутствие на площадке Запорожской АЭС инспекторов МАГАТЭ. От этой организации мы в очередной раз ожидаем более решительных действий по прекращению агрессивных действий России против гражданских ядерных объектов Украины, помощи в деоккупации ЗАЭС и установления зоны ядерной и физической безопасности вокруг атомных электростанций Украины", - отмечают в НАЭК.

Запорожская АЭС: что известно о ситуации и ядерном терроризме РФ

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что 6-й энергоблок ЗАЭС, последний который работал, отключили от энергосети. Таким образом его начали переводить в "холодное" состояние. 12 сентября стало известно, что ЗАЭС подключена к украинской электросети и получает необходимую энергию для охлаждения неработающих энергоблоков.

15 сентября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, приняла резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС.