Президент подчеркнул, что рассчитывает на усиление экономического и финансового взаимодействия.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщил глава государства в микроблоге в Twitter, он только что завершил встречу с Блинкеном.

"Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую и безопасную поддержку США", - написал он.

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Президент подчеркнул, что рассчитывает на усиление экономического и финансового взаимодействия.

Он отметил, что убежден в том, что никакого решения об Украине без нее не будет.

Как сообщал УНИАН, сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. В столице он встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой для того, чтобы "укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".