При этом госсекретарь США выразил надежду, что Москва пойдет дипломатическим путем для решения существующих проблем.

Наращивание российских войск у границ Украины означает, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину практически без предупреждения.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Украину, передает Голос Америки. При этом Блинкен выразил надежду, что Москва сможет придерживаться дипломатического и мирного пути.

"Мы знаем, что есть планы дальнейшего наращивания российских сил в кратчайшие сроки, и это дает президенту Путину возможность, также практически без предупреждения, предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", – заявил Блинкен дипломатам в посольстве США в Киеве.

Напомним, Блинкен сегодня прибыл в Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским на фоне сохраняющихся опасений, что Россия планирует вторжение в эту страну.

Читайте такжеНельзя оставить Россию безнаказанной, чтобы не открыть "ящик Пандоры" - Блинкен

"Мы находимся на том этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину", – заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, добавив, что США продолжают "готовиться к иному исходу", если Москва все же решится на новую военную агрессию в отношении Украины.

"Дипломатия не умерла", – заявил сотрудник Госдепартамента в ходе телефонного брифинга с журналистами, добавив, что "американская сторона считает, что дипломатия - единственный способ успешно разрешить этот конфликт".

Вас также могут заинтересовать новости: