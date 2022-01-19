Это сделано на фоне растущих опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину.

В то время как госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Украине, администрация Джо Байдена заявила о выделении этой стране дополнительной военной помощи оборонительного характера еще на $200 млн.

Это сделано на фоне растущих опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину, передает Голос Америки.

Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента сообщил, что помощь была одобрена в конце декабря 2021 года в рамках американских усилий с целью помочь Украине защитить себя.

Читайте такжеНельзя оставить Россию безнаказанной, чтобы не открыть "ящик Пандоры" - Блинкен

Однако до сегодняшнего дня администрация отказывалась давать комментарии по этому поводу. Представитель администрации не был уполномочен обсуждать эту тему публично до встреч Блинкена в Киеве и выступал на условиях анонимности.

Как сообщал УНИАН, сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. В столице он встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой для того, чтобы "укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: