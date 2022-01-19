Госсекретарь США заявляет, что дальнейшее развитие событий зависит исключительно от президента РФ Путина.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен предупреждает, что Россия имеет планы еще сильнее усилить войска на границе с Украиной, но призывает президента Российской Федерации Владимира Путина избрать мирный путь.

Об этом Блинкен заявил после встречи с сотрудниками Посольства США в Киеве, сообщает "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL).

Госсекретарь США призвал российского президента избрать "мирный путь" на фоне роста опасения, что российское вторжение в Украину может быть неизбежным.

"Я решительно, решительно надеюсь, что мы сможем сохранять этот вопрос на дипломатической и мирной повестке дня, но, в конце концов, это будет решение президента Путина", - заявил госсекретарь США.

"Мы знаем, что есть планы усилить эту силу еще больше в очень короткий срок, и это обеспечивает президента Путина потенциалом, также в очень короткий срок, чтобы осуществить дальнейшие агрессивные действия против Украины", - отметил Блинкен.

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Как сообщал УНИАН, 19 января Блинкен прибыл в Киев.

Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Темами переговоров станут практическая поддержка Украины со стороны США и активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Также планировалось, что Блинкен встретится с членами семей и сотрудниками посольства США в Украине, чтобы "сообщить об усилиях Госдепартамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия выберет дальнейшую эскалацию".

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