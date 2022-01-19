Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен предупреждает, что Россия имеет планы еще сильнее усилить войска на границе с Украиной, но призывает президента Российской Федерации Владимира Путина избрать мирный путь.
Об этом Блинкен заявил после встречи с сотрудниками Посольства США в Киеве, сообщает "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL).
Госсекретарь США призвал российского президента избрать "мирный путь" на фоне роста опасения, что российское вторжение в Украину может быть неизбежным.
"Я решительно, решительно надеюсь, что мы сможем сохранять этот вопрос на дипломатической и мирной повестке дня, но, в конце концов, это будет решение президента Путина", - заявил госсекретарь США.
"Мы знаем, что есть планы усилить эту силу еще больше в очень короткий срок, и это обеспечивает президента Путина потенциалом, также в очень короткий срок, чтобы осуществить дальнейшие агрессивные действия против Украины", - отметил Блинкен.
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Как сообщал УНИАН, 19 января Блинкен прибыл в Киев.
Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Темами переговоров станут практическая поддержка Украины со стороны США и активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.
Также планировалось, что Блинкен встретится с членами семей и сотрудниками посольства США в Украине, чтобы "сообщить об усилиях Госдепартамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия выберет дальнейшую эскалацию".