Во время разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и границе с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря по видеосвязи провел разговор с сенаторами и конгрессменами США.

Об этом информируется на сайте главы украинского государства.

Сообщается, что во время разговора обсуждалась ситуация на востоке и на границах Украины.

"Было отмечено, что она остается сложной, отвода российских сил не наблюдается. Президент проинформировал американских законодателей о шагах, которые осуществляются с целью достижения мира в рамках имеющихся переговорных форматов - "нормандского", Трехсторонней контактной группы и Минского процесса", – сказано в сообщении.

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Президент подчеркнул важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования.

"Моя цель - остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе", - сказал Зеленский.

Отдельной темой для обсуждения стала ситуация с российским газопроводом "Северный поток-2". Стороны отметили геополитические риски запуска трубопровода, который Москва использует в качестве энергетического оружия как против Украины, так и Европы.

Как сообщал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский анонсировал изменения во внешней политике Украины.