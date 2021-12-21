Зеленский анонсировал изменения во внешней политике Украины.

Президент Владимир Зеленский анонсировал изменения во внешней политике Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время открытия конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

Зеленский отметил, что сегодняшняя конференция дипломатов особая не только из-за локации и ее участников, но и из-за новых принципов и подходов, которые введут именно сегодня.

"Мы живем в новой реальности, где глобальные изменения происходят ежемесячно, еженедельно и даже ежедневно... В этих условиях мы должны изменить стиль и философию своей внешней политики. Сегодня она нуждается во многих вещах, но я хотел бы остановиться на четырех", - отметил он.

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В частности, первая такая вещь, по словам президента, это скорость.

"С чрезмерно консервативной, а потому очень медленной, наша дипломатия должна стать яркой, динамичной, ведь сейчас во многих процессах Украина вынуждена догонять", - сказал он.

Второй вещью Зеленский назвал креативность, а ее примерами - декларацию в поддержку европерспективы Украины, которую подписали уже 7 стран, а также саммит Крымской платформы, участие в котором приняли представители десятка государств.

"Мы должны не ждать, пока кто-то решит наши проблемы за нас, а искать и ежедневно предлагать новые механизмы, новые форматы и идеи. Для того, чтобы эти идеи имели поддержку наших партнеров, нужна третья вещь - амбициозность...", - сказал президент.

По его мнению, Украине необходимо избавиться от негативного, постоянно подавленного и пессимистического мышления, от слов "это невозможно", "этого не будет", "это не для нас" и "это не нашего уровня", а также от комплекса страны третьего мира.

"У нас огромный потенциал. Наша Украина нужна Европе, а не наоборот. Вот это амбициозность. Изменение собственного восприятия Украины ради изменения ее восприятия во всем мире. Не проблемный, а стратегический партнер. Источник не угроз, а возможностей", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, необходимо продолжить утверждение Украины в роли регионального лидера и путем малых союзов и инициатив строить новую реальность, где Украина "не шестая слева в третьем ряду, а драйвер и лидер в процессе".

"Все это обеспечит появление четвертой самой главной вещи... - это результат... и он измеряется не количеством заявлений о той или иной поддержке нашего государства..., а конкретными объемами поддержки, конкретными проектами и инвестициями. Конкретика. Меньше политики, больше экономики...",- заявил он.

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