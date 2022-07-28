Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот критический момент.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте обсудили украинско-нидерландское оборонное сотрудничество.

Об этом глава государства сообщил в микроблоге Twitter.

"Поддерживаю постоянную связь с нашими партнерами. Обсудил с премьер-министром Марком Рютте ход боевых действий, украинско-нидерландское оборонное сотрудничество и финансовую поддержку от ЕС. Подчеркнули важность скорейшего экспорта украинского зерна морем", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна не будет снижать военную поддержку Украины этим летом.

Об этом Рютте сообщил в микроблоге Twitter.

"После моего недавнего визита я поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о зерновом соглашении и ракетных атаках на порты Одессы и Николаева. Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот критический момент. Не будет никакого снижения в поставке Нидерландами военной поддержки этим летом", - подчеркнул Рютте.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Рютте призвал европейских лидеров поддерживать Украину современным тяжелым вооружением.