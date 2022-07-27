Президент подчеркнул, что среди главных задач генпрокурора является привлечение России к ответственности за войну.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал утверждение Андрея Костина на должность генерального прокурора.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении к украинцам.

"Сегодня Верховная Рада Украины согласовала назначение нового генерального прокурора, им стал Андрей Костин. Человек порядочный, профессиональный, умеет работать системно", - отметил Зеленский.

По его словам, среди главных задач генпрокурора общество видит обеспечение все, что необходимо, для привлечения России к ответственности за войну.

"Это сотрудничество с Международным уголовным судом, с государствами-партнерами, которые помогают устанавливать конкретных виновных среди российских военных; это фиксация фактов совершенных оккупантами преступлений, обеспечение формирования доказательной базы для привлечения к уголовной ответственности каждого военного преступника. Офис генерального прокурора является одним из ключевых институтов, которые работают для того, чтобы все российские убийцы и палачи отвечали за содеянное против украинцев", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 27 июля Верховная Рада дала согласие на назначение президентом народного депутата от "Слуги народа" Андрея Костина генеральным прокурором Украины.

19 июля ВР дала согласие на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора, после чего глава государства подписал соответствующий указ.