Кроме того, он анонсировал конкретную помощь по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства доволен результатом переговоров.

Об этом он рассказал в своем Twitter.

"Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", - написал Зеленский.

Видео дня

Позиция Макрона относительно войны в Украине

Президента Франции Макрона часто критиковали за то, что он продолжает звонить российскому диктатору Путину. Кроме того, он сделал несколько скандальных заявлений относительно войны в Украине.

В частности, недавно французский лидер заявил, что Франция не ответит ядерным оружием, если Россия нанесет тактический ядерный удар по Украине.

"Наша доктрина опирается на коренные интересы нации. Они четко определены и не будут затронуты напрямую, если, например, произойдет баллистическая ядерная атака в Украине", - заявил Макрон.

При этом лидер Франции отметил, что о рисках ядерного удара по Украине нехорошо говорить слишком много, добавив, что "сдерживание работает".

Макрона раскритиковал экс-президент Франции Франсуа Олланд. По его словам, французский лидер нарушил надежность ядерного сдерживания.

Вице-президент Комитета по обороне Национальной ассамблеи (нижней палаты французского парламента) Жан-Луи Тьерио заявил, что "едва не упал со стула", услышав заявление Макрона.

Вас также могут заинтересовать новости: