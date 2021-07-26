Основной целью этих кадровых решений президент назвал обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, которая бы соответствовала содержанию реформы ведомства.

Президент Владимир Зеленский принял ряд решений относительно должностных лиц Службы безопасности Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Так, Руслан Баранецкий уволен с должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от выполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Василий Малюк уволен с должности первого заместителя председателя СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Сергей Андрущенко уволен с должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Кроме того, уволены начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнийчук и Виталий Монастырецкий – с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Основной целью этих кадровых решений президент назвал обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, которая бы соответствовала содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной Раде.

"Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", – отметил Зеленский.

Читайте также"Я комментировал слухи": у Зеленского опровергли увольнение первого замглавы СБУ

Но уже сейчас, по его словам, работа СБУ должна усиливаться с учетом будущих изменений. Государство нуждается в гораздо более интенсивной деятельности СБУ в выполнении поставленных законом задач, добавил президент.

"Вторая задача – существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который видим сейчас, не может устраивать никого", – подчеркнул Зеленский.

По экспертным оценкам, в результате деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 млрд грн.

В офисе президента подчеркнули, что фундаментом для противодействия такой деструктивной ситуации должно быть усиление работы СБУ.

"Конкретный результат должен быть ощутим как на границе, так и во всех институтах государства, ответственных за чистоту экономических процессов", – добавил Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Тамара Отовская