Также сообщается, что Иван Баканов уволил начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, против которого ранее готовили заказное убийство.

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя СБУ, генерал-майора Руслана Баранецкого.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

Других подробностей об увольнении Баранецкого пока нет.

Кроме этого "Украинская правда" со ссылкой на источники утверждает, что в структуре Службы безопасности произошло еще одно кадровое изменение.

Глава СБУ Иван Баканов уволил начальника Управления внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова, который является фигурантом скандального дела о подготовке в отношении него покушения на убийство.

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Что известно о деле Наумова

23 января в СБУ заявили, что предотвратили заказное убийство начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадного генерала Андрея Наумова. По данным СБУ, лишить жизни Наумова решили бывший первый заместитель председателя СБУ, полковник Дмитрий Нескоромный и сотрудник Антитеррористического центра при СБУ Юрий Расюк.

По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве СБУ, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного.

"Фигуранты дела разработали детальный план посягательство на жизнь Наумова. Для его выполнения сотрудник АТЦ СБУ Расюк в течение октября 2020 года - января 2021 года подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирование, организовал слежку за Наумовым", - заявили в СБУ.

Расюк был задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства Наумова. СБУ объявила его во всеукраинский и международный розыск.

Автор: Александр Топчий