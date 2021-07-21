В статье отмечается, что в планах властей – вывод отдельных служб из-под подчинения Министерства.

Попытки раздробить систему МВД, выстроенную экс-главой ведомства Арсеном Аваковым, на фоне фактического бездействия остальных правоохранительных структур несут серьёзные угрозы внутренней и внешней безопасности Украины.

Об этом говорится в статье "Закат империи? Что будет с МВД после ухода Авакова", опубликованной изданием Golos.UA.

"7 лет МВД было примером стабильной и эффективной работы, и более того - по сути, это был последний все ещё функционирующий орган на ладан дышащей правоохранительной системы Украины. Другие участники давно вышли из игры: прокуратура (при чем на всех уровнях) давно работает под заказ хозяев, ГБР превратили в похоронное бюро для уголовных дел, СБУ – коммерческая структура - уже сломанная игрушка, НАБУ и САП – вообще работают не на Украину… одной из серьёзных заслуг теперь уже экс-министра является то, что он сумел выстроить действительно работающую вертикаль, развал которой допускать нельзя! Однако новому руководству, похоже, это не по душе. И вот теперь существует риск, что МВД может стать очередной "сломанной игрушкой" ОПУ", - говорится в публикации.

В статье отмечается, что в планах власти - вывод отдельных служб из-под ведения Министерства.

"За 7 лет правления Авакова МВД превратилось из обычного силового ведомства в мощную империю: Нацполиция, Нацгвардия, Погранслужба, Служба чрезвычайных ситуаций, Миграционная служба… Показатели эффективности работы правоохранителей полетели вверх. Но с начала своей каденции Владимир Зеленский хочет вывести из-под контроля МВД Госпогранслужбу и Нацгвардию. Такую задачу поставили перед Денисом Монастырским, не успел он зайти на должность", - подчёркивает издание.

Автор указывает, что Арсен Аваков был категорически против таких манипуляций вокруг органа, который обеспечивает внутреннюю безопасность в стране.

"Два года велись дискуссии по поводу разделения министерства на несколько частей, и до сих пор Аваков препятствовал этому… Ведь это попытка разрушить механизм, который эффективно работал годами, ведь не зря Авакова называли лучшим управленцем... Теперь "загребущие ручки" все-таки дотянулись и до МВД – все идёт к тому, что и его ведомства будут поделены и разграблены, как и все остальное имущество государства", - подытожил автор публикации.

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Автор: Григорий Бондарь