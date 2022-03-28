Он подчеркнул, что действенные гарантии безопасности для нашего государства - обязательны.

Президент Украины Владимир Зеленский о новом раунде переговоров: посмотрим на результат.

Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале президента.

"Впереди новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально, без затяжки. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат", - отметил Зеленский.

Он добавил, что приоритеты Украины в переговорах известны.

"Суверенитет, территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства - обязательны. Очевидна и наша цель - мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 27 марта член украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что следующий раунд переговоров Украины и России состоится в Турции 28-30 марта.

"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта", - отметил он.

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