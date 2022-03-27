Президент добавил, что вопрос о статусе русского языка обсуждается на переговорах с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагает подписать соглашение о зеркальном уважении к языкам и истории со всеми странами-соседями.

Об этом глава государства сказал в интервью российским СМИ.

"Уважение к языкам народов-соседей — меня интересует такой договор, я хочу его подписать со всеми соседними странами. Меня интересуют Россия, Венгрия, Польша — у нас много разных исторических вопросов. Румыния и так далее… У нас много разных вопросов, у нас много меньшинств, национальностей, и этот договор будет достаточным для уважения тех или иных языков внутри нашей страны. Вопрос языка, я уверен, уйдет с повестки, потому что будет решен таким договором", - считает Зеленский.

Он добавил, что вопрос о статусе русского языка обсуждается на переговорах с РФ.

"Что касается русского языка. Мое мнение было следующее: я хотел срезать вообще эту постоянную аргументацию по поводу того, что — как, что, какой язык… У нас все говорят, как хотят, на любом языке. У нас больше 100 национальностей живет в стране. Поэтому мы сказали, что только зеркальное уважение. Договор о зеркальном уважении к истории, языкам, культурным ценностям со всеми соседями. Это я принимаю. Я уверен, что наш народ это примет, если захочет, потому что все все равно будет, так или иначе, голосоваться народными избранниками", - сказал Зеленский.

Он добавил, что нужно перестать играться в какие-то закрытия школ в Украине.

"Хотите русскую школу, кто-то хочет по-русски учиться — частная, пожалуйста, открывайте, но с условием: вы открываете у нас, мы открываем у вас. Что-то у вас издаем — значит, и тут издаем. Отношение какое хотим к русскому языку? Это ваш язык, государственный язык Российской Федерации, все должно быть справедливо. Уважайте нас и наш язык государственный украинский, и все", - подчеркнул глава государства.

По его мнению, также не стоит говорить, что это украинский - это якобы язык неграмотных людей.

Зеленский добавил, что готов поспорить и поговорить об этом с любым, кто такое заявляет.

"Я готов поспорить с теми, кто это говорит, поговорить с любым, в принципе, российским политиком. Поговорить на тему количества прочитанной литературы и так далее. Лично. Тет-а-тет. Пообщаться — причем на русском языке. И с ним же поговорить и по-украински", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наибольший вред русскому языку нанес Владимир Путин. Также он считает, что у украинцев, которые пострадали от войны, теперь будет расти ненависть ко всему русскому.

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