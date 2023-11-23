Ситуация на украинско-польской границе остается напряженной.

Перед пунктом пропуска "Медика" на въезд в Украину на границе с Польшей очередь из грузовиков насчитывает около 1500 авто.

Как сообщает Государственная таможенная служба Украины, на пункте пропуска "Шегини" - "Медика", который польские перевозчики блокируют с 23 ноября, пропуск автобусов и легковушек осуществляется в обычном режиме, однако грузовые транспортные средства не пропускают вообще.

Со стороны Украины реальная очередь пока отсутствует. В системе электронной очереди в ожидании находится около 1000 авто.

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Пункт пропуска "Рава-Русская" - "Хребенное" также заблокирован. Очередь грузовых автомобилей на польской стороне составляет 600 авто. В системе "эчерга" сейчас зарегистрировано 1022 грузовика.

Также продолжается блокировка пункта пропуска "Краковец" - "Корчева". Очередь в направлении "въезд в Украину" из грузовых автомобилей на польской стороне насчитывает более 1700 единиц.

Кроме того, польские перевозчики блокируют пункт пропуска "Ягодин" - "Дорогуск". По состоянию на утро 23 ноября перед пунктом пропуска накопилось 800 грузовиков на въезд, выезд ожидает 100 транспортных средств. В системе "є-черга" зарегистрировано 2239 транспортных средств на выезд из Украины.

"В то же время по неподтвержденной информации есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице". Там электронная очередь из грузовых автомобилей на выезд из Украины выросла с 1300 до 2000 автомобилей", - говорится в сообщении.

Ситуация на украинско-польской границе

Как сообщал УНИАН, 6 ноября польские забастовщики заблокировали движение грузового транспорта в направлении трех крупнейших пунктов пропуска "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Гребене". С началом полномасштабной войны Еврокомиссия отменила систему разрешений на грузовые перевозки для украинских транспортеров для перевозчиков из Украины. Поэтому польские перевозчики требуют вернуть для украинских перевозчиков разрешения.

23 ноября перевозчики с польской стороны начали блокирование движения грузовых транспортных средств на уже четвертом пункте пропуска на границе с Украиной. Блокировка движения может продолжаться с 23 по 26 ноября.

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