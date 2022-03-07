Также стороны согласовали следующие шаги по вступлению Украины в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал президента Литвы Гитанаса Науседу о текущей военной и гуманитарной ситуации в Украине.

Об этом он сообщил в Twitter.

"На постоянной связи с друзьями. Рассказал Гитанасу Науседе о текущей военной и гуманитарной ситуации в Украине. Также согласовали следующие шаги по вступлению Украины в ЕС. Чувствуем поддержку Литвы", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

1 марта Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества. В документе также осуждается российская агрессия против Украины. Резолюция носит рекомендательный характер.