Глава государства отмечает, что мир должен поддерживать сторону правды - сторону Украины.

Президент Владимир Зеленский призвал

лидеров других стран и средства массовой информации доносить правду, чтобы их общества не забывали о полномасштабной войне России против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, как он будет работать, чтобы внимание мира к войне России против Украины не угасало.

"Честно говоря, мне кажется, что это проблема не только Украины, но я абсолютно с вами согласен, что внимание к войне приходит, потому что люди в Европе и в мире не хотят думать о войне. Так и есть. Хочется, чтобы война была очень далеко, но это общая проблема, потому что когда все мы понимаем, что дистанция войны может сократиться через день-два или три, и сегодня ракеты пролетают сотни километров за минуты, то и война очень близко", - сказал Зеленский.

По словам президента, необходимо, чтобы во всех странах это понимали и не ждали, когда "война войдет в их дом и будет стучать в их двери".

"И поэтому очень важно, чтобы не приходила заинтересованность, - извините, что я использую такое слово к войне", - добавил Зеленский.

По его убеждению, лидеры государств и средства массовой информации должны доносить понимание о реальности трагедии войны.

"Война несет различные риски: убийства, политический хаос, и вы видите блокирование наших морских портов. Это также следствие агрессивного поведения в море, в Черноморском регионе, и это также последствия, которые завершаются голодом в некоторых государствах. Я им этого не желаю, и поэтому мы все должны бороться против этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на Африканском континенте и некоторых азиатских государствах из-за войны России против Украины может возникнуть голод.

"Очень важно, чтобы такие государства не балансировали между Украиной и Россией, а точно выбирали сторону реальности и сторону правды - сторону Украины, потому что потом, когда начнутся миграционные взрывы, будет поздно. Это наша общая война, общая трагедия, и поэтому надо максимально только благодаря информационной политике сегодня доносить все это своим обществам, говорить об этих рисках, и я считаю, говорить именно об Украине, потому что на нашей территории сейчас идет война", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский попросил Норвегию рассмотреть вопрос о поставках в Украину газа.

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