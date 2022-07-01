Норвежское правительство сотрудничает с компаниями, которые добывают и поставляют газ.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Норвегию рассмотреть вопрос о поставках в Украину газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил пресс-конференции в Киеве.

Премьер отметил, что добычей и продажей норвежского газа занимаются компании, с которыми правительство Норвегии сотрудничает.

"Президент раньше и теперь на встрече со мной поднял вопрос газовых потребностей Украины. И я донесу этот запрос дома, в Норвегии и передам его компаниям. Опять же, они снабжают максимально возможные (объемы газа в Европу), но я считаю, что это очень важное сообщение, и я сделаю это по просьбе президента", - подчеркнул Стьоре.

Он отметил, что Норвегия удовлетворяет около 20% потребности газа в Евросоюзе.

"После вспышки войны и после того, как Россия сокращает свои поставки газа, многие мои европейские коллеги в первую очередь спрашивают: Будет ли Норвегия придерживаться своих обязательств? И мой ответ - да! Может ли Норвегия увеличить добычу? Ответ заключается в том, что мы добываем по максимуму, но нам удалось немного увеличить объемы добычи. Мы сделаем все, что сможем, чтобы сохранить поставки газа в Европу", - подчеркнул Стьоре.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделяет 1 миллиард евро на помощь Украине.

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