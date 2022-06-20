К такому согласию страны пришли после решения Еврокомиссии в минувшую пятницу.

Все страны ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщила вицепремьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

"Все члены Евросоюза подтвердили, что они поддерживают предоставление Украине статуса кандидата после решения Еврокомиссии в прошлую пятницу. Страны выразили свою поддержку, даже не дожидаясь непосредственно заседания 24 июня", - сообщила Стефанишин.

Она добавила, что на этой неделе продолжаются дискуссии относительно формата окончательного решения, каждая страна имеет возможность выдвинуть дополнительные условия, однако предоставление Украине статуса кандидата имеет полный консенсус среди лидеров.

Напомним, что Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

Владимир Зеленский назвал эта неделя, которая началась, "историческая".

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