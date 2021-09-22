Президент передал Гуттеришу список почти 450 украинцев, которых удерживают на временно оккупированных территориях и в РФ.

Президент Владимир Зеленский в рамках участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Глава государства подчеркнул, что Украина готова поддерживать усилия генсека ООН, в частности в вопросе реформирования Организации и укреплении ее роли в преодолении глобальных вызовов.

"Для нашего региона таким вызовом остается российская агрессия", – отметил Зеленский.

Он передал генсеку ООН список почти 450 украинцев, которых удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Глава государства попросил Гутерриша посодействовать в освобождении заключенных.

Читайте такжеСША осудили задержание крымских татар в оккупированном Крыму

Также Зеленский рассказал генсеку ООН об итогах саммита "Крымской платформы" и подчеркнул, что Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку этой инициативы со стороны Организации.

"Достижение конечной цели "Крымской платформы" - возвращение Крыма -восстановит уважение к Уставу ООН. Считаю, что способствовать выполнению решений "Крымской платформы" является обязанностью организации", - сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил вхождение Украины в десятку стран – крупнейших поставщиков товаров и услуг для нужд Секретариата ООН.

"Мы готовы наращивать наше участие в поставках товаров и услуг, в частности для операций по поддержанию мира, в ИТ-сфере и поставках продовольствия. Многие украинские компании способны поставлять качественные товары и услуги по конкурентоспособным ценам", – сказал он.

Зеленский пригласил Гутерриша посетить с визитом Украину.

Напомним, что Владимир Зеленский находится в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Там он выступит на дебатах, встретится с лидерами других стран, проведет ряд встреч с бизнесменами, инвесторами и украинской общиной.

Автор: Тамара Отовская