Особое внимание уделили вопросам энергетической безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщают в пресс-службе Президента.

Он поблагодарил Евросоюз за участие в саммите Крымской платформы и единодушную поддержку государствами-членами ЕС декларации саммита.

"Хочу поблагодарить вас лично, Европейский Союз, Европейскую комиссию, Совет Европы за поддержку Украины, нашей независимости, непризнание аннексии Крыма Российской Федерацией", – сказал Глава государства.

Читайте также"Слуги" соберутся на совещание с Зеленским, но место встречи не определилиЗеленский рассказал об очередной волне незаконных политически мотивированных арестов в Крыму, а также затронул вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, которых удерживают на временно оккупированных территориях и в России.

Во время обсуждения подготовки к 23-му саммиту Украина-ЕС Зеленский отметил, что признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС – среди ключевых приоритетов государства.

Президент Украины поблагодарил ее за решение Еврокомиссии о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 600 млн евро. Она отметила существенный прогресс Украины на пути реформ.

Также Зеленский отметил, что проект "Северный поток-2" является прежде всего вызовом безопасности для европейского региона и отметил, что Украина готова к проведению официальных консультаций по газопроводу и вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы.

Сообщается, что они также обсудили результаты саммита первых леди и джентльменов, а также вопрос присоединения к декларации саммита.

Как известно, Владимир Зеленский находится в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Там он выступит на дебатах, встретится с лидерами других стран, проведет ряд встреч с бизнесменами, инвесторами и украинской общиной.

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Автор: Людмила Жерновская