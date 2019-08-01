Напряжен и сосредоточен: Зеленский опубликовал фото из спортзала
09:47, 01 августа 2019Политика
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Президент опубликовал снимок, сделанный во время его занятий в спортзале.
Instagram Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский даже при своем напряженном графике не забывает выделить время на спорт. Президент опубликовал снимок, сделанный во время его занятий в спортзале.
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Фото опубликовано в Instagram Зеленского.
"Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро!", - написал президент.
Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский показал фото с отдыха в Одессе. Он пожелал всем украинцам хороших выходных.
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