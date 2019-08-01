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Напряжен и сосредоточен: Зеленский опубликовал фото из спортзала

09:47, 01 августа 2019
Политика
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Instagram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский даже при своем напряженном графике не забывает выделить время на спорт. Президент опубликовал снимок, сделанный во время его занятий в спортзале.

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Фото опубликовано в Instagram Зеленского.

"Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро!", - написал президент.

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский показал фото с отдыха в Одессе. Он пожелал всем украинцам хороших выходных.

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Теги: #президент#Владимир Зеленский