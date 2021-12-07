Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкции за российские выборы в оккупированном Крыму.
Об этом говорится на сайте президента.
В санкционном списке оказались:
- Михаил Малышев - председатель так называемой "ЦИК Республики Крым"
- Константин Бахарев - избранный в Крыму депутат Госдумы России от "Единой России"
- Юрий Ставицкий и Владимир Сорокин - кандидаты на выборах от российских "зеленых"
- десятки других членов "ЦИК Республики Крым" и территориальных избирательных комиссий.
Читайте такжеСНБО ввел санкции против более 200 человек из-за российских выборов в Крыму и на ДонбассеКак сообщал УНИАН, 17 сентября СНБО ввела санкции против организаторов выборов в Государственную думу РФ на украинских оккупированных территориях.
Тогда санкции применили к 53 членам теризбиркомов и 33 кандидатам в Госдуму.
О непризнании российских выборов уже заявили в Европейском Союзе.
21 сентября в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что результаты выборов в Государственную Думу Российской Федерации в Крыму не имеют для них юридической силы.
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