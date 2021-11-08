Владимир Зеленский снова подтвердил, что он самый спортивный из всех президентов Украины.

Президент Владимир Зеленский опубликовал новое фото. Снимок вызвал горячую дискуссию относительно внешности главы государства.

Соответствующее фото опубликовано в личном Instagram-аккаунте главы государства.

На снимке 43-летний Зеленский стоит в спортивной одежде в спортзале.

"До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед", – говорится в подписи к фото.

Многие подписчики Зеленского заметили на волосах президента седину, что и вызвало горячие споры и шутки в адрес главы государства.

Седеет дядька

И лысина уже видна. Это же не ржать с Украины, украинцев, ВСУ, президентов со сцены, а тут и тебе могут "фак" показать. А там и седые волосы, и нервишки у Вовы сдают

Конечно, с такими придурками работать, то не только поседеешь

Как не поседеть, когда люди мрут чуть ли не тысячу в день и миллионы х@ями обкладывают

А как еще не поседеть, как рейтинги падают на 8% в месяц, а в парламенте и в СМИ тебе говорят "нет" и указывают на коррупцию и давление со стороны властей

Впрочем, некоторые фолловеры предположили, что президент не поседел, а просто так упали лучи солнца.

Кроме того, многие поддержали спортивного президента.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность своего выдвижения на второй срок. По его словам, он ничего не решил.

Автор: Виолетта Орлова