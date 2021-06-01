Глава государства регулярно занимается спортом и хвастается своей физической формой.

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на плотный рабочий график, находит время для занятий спортом. Так глава государства поддерживает свое тело в тонусе.

Читайте такжеЖена Зеленского раскрыла меню своей семьиВ качестве доказательства этого 43-летний глава государства опубликовал фотографию из спортзала на своей странице в Instagram.

"У каждого свои "блинчики на завтрак! Всем хорошего дня!", - написал в посте президент.

Отметим, что он регулярно занимается спортом и щеголяет своей физической формой. Вспомним хотя бы фотографию, когда его вакцинировали от COVID-19.

Владимир Зеленский и спорт

Ранее Зеленский рассказал журналистам, что в юном возрасте занимался вольной и греко-римской борьбой, потом - тяжелой атлетикой. Среди увлечений также были баскетбол и волейбол.

Ранее он вел фитнес-влог, где выкладывал видео своих тренировок.

Зеленский уже неоднократно говорил, что любит бегать по утрам. Причем делает это и в отпуске, и в рабочих командировках. По его словам, бег придает ему ощущение внутренней энергии. Но от него у президента болит поясница.

Глава государства также рассказывал журналистам, что любит завтракать яичницей с овощами, но самый вкусный завтрак для него - хлеб с маслом и сыром, чай с лимоном и кофе. В то же время президент отказался от сахара, потому что толстеет от него.

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Автор: Ольга Робейко