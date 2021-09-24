Он не впервые делится с подписчиками такими фотографиями.

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как тренируется в спортивном зале.

Соответствующее фото он опубликовал в своем Instagram.

На фотографии можно увидеть, что Зеленский сидит в спортивной форме на скамье возле штанги. У его ног лежит белая собака, которую президент держит за лапу.

"Кто-то тренируется, а кто-то отдыхает) Доброе утро всем! #ЗдороваУкраїна", - написал президент.

Ранее сообщалось, что если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины, то 31,1% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные соцопроса.

Владимир Зеленский и спорт

Президент рассказывал, что в юном возрасте занимался вольной и греко-римской борьбой, потом - тяжелой атлетикой. Раньше Зеленский даже вел фитнес-влог.

Также он неоднократно говорил, что любит бегать по утрам. Причем делает это даже в отпуске и в рабочих командировках.

Автор: Виолетта Орлова