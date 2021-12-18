Он также подписал закон об упрощении процедуры регистрации жителей временно оккупированных территорий Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства Украины отдельными категориями лиц" №1941-ІХ, принятый 14 декабря.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внесения сведений о зарегистрированном месте проживания лиц на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и городе Севастополе, а также оформлении документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, или документов, удостоверяющих личность и подтверждающих ее специальный статус" №1916-ІХ, который народные депутаты приняли 30 ноября.

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Этот закон регулирует механизм внесения сведений о зарегистрированном месте проживания граждан на оккупированных территориях, а также дает возможность определить места оформления документов, отметили у президента.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства Украины отдельными категориями лиц" (регистрационный номер 5630), которым упростила порядок получения украинского гражданства гражданами иностранных государств, которые воевали за Украину на Донбассе.

Этим законом упрощается порядок приобретения гражданства Украины гражданами России, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений, и иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходили или проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины.

Также под действие закона подпадают иностранцы, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведение, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, или принимали участие в выполнении боевых и служебных задач АТО, принимали или принимают участие в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины иностранцы, которые в установленном законодательством порядке проходят или проходили военную службу по контракту в ВСУ, могут подавать декларации об отказе от иностранного гражданства. Это документ, в котором такие иностранцы удостоверяют свой отказ от гражданства (подданства) другого государства или гражданств других государств.

Автор: Таня Поляковская