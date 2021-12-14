Введение нового электронного документа поддержали более 300 нардепов.

Верховная Рада Украины ввела электронное удостоверение ветерана войны.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана" (№5694) проголосовали 310 народных депутатов.

Закон определяет, что электронное удостоверение ветерана (э-удостоверение ветерана) – удостоверение ветерана в форме электронного отображения информации, содержащей сведения о личности вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом), который обеспечивает переход по ссылке на соответствующую подтверждающкую запись в электронных реестрах Единого государственного реестра ветеранов войны.

Читайте такжеЗеленский рассказал о запуске в Украине э-переписи населенияЭ-удостоверение ветерана формируется средствами единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности через его мобильное приложение.

Законом предусмотрено, что сведения или другие персональные данные о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед родиной, пострадавших участников Революции достоинства, членов семей таких лиц, содержащихся в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан, с целью формирования и актуализации Единого государственного реестра ветеранов войны безвозмездно передаются в центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, в электронной форме в формате базы данных, извлечения и/или в другой форме.

Напомним, в конце марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус" (№4355). Благодаря принятию документа Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к бумажным.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Надя Пришляк