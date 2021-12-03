Он отмечает, что уже появились "манипуляции" относительно того, что якобы "где-то 20 миллионов людей, которые не живут постоянно в Украине, будут решать власть в Украине".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверяет, что по законопроекту о множественном гражданстве человек не получит возможности голосовать за власть в двух странах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о законопроекте президента относительно множественного гражданства, Арахамия, в частности, отметил, что люди, которые имеют российский паспорт, украинский получить не смогут.

"Во-вторых, человек должен определиться. Например, если он гражданин Канады или гражданин Соединенных Штатов и одновременно получил украинское гражданство, должен определиться, за какую власть он где голосует. Если он живет в Соединенных Штатах, то он тогда имеет украинский паспорт, но не будет иметь возможности голосовать здесь, потому что он голосует за президента Соединенных Штатов, за их Сенат, - тогда не может человек голосовать в двух странах за власть... То есть, если его центр жизненных интересов здесь - он голосует за власть здесь, если там - за власть там", - сказал он.

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Арахамия добавил, что уже появились "манипуляции" относительно того, что якобы "где-то 20 миллионов человек, которые не живут постоянно в Украине, будут решать власть в Украине". "Это действительно неправильно. И по нашей логике, в этом законопроекте на это есть достаточный предохранитель", - отметил депутат.

Также на вопрос, необходимо ли будет вносить изменения в Конституцию, он отметил: "По нашему мнению, нет. Потому что "единое гражданство" - большинство конституционалистов расценивают, что это было, когда была угроза потери Крыма, и они говорили "единое", имея в виду, что это "единое по всей Украине". То есть нет Полтавского гражданства, Николаевского, Винницкого или Крымского".

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в ежегодном послании к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины Зеленский заявил, что внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве. Президент отметил, что впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а людьми с украинским гражданством.

На сайте парламента зарегистрировано 5 законопроектов на эту тематику.

Автор: Таня Поляковская