Многие эксперты и граждане выступали против принятия закона, считая, что он легализует схемы с недвижимым имуществом.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя" (№ 12089), который позволяет оставлять в собственности незаконно отчужденные земли. При этом петиция о ветировании данного законопроекта набрала необходимое количество голосов.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он защищает права и интересы добросовестного приобретателя. Закон, в частности, предусматривает, что если с даты проведения государственной регистрации права частной собственности на государственное или коммунальное недвижимое имущество прошло более 10 лет, то государство или община не могут вернуть это имущество.

Также отмечается, что если суд примет решение о возвращении земли в пользу государства или территориальной общины (если прошло до 10 лет), то одновременно он должен решить вопрос компенсации рыночной стоимости такого имущества его владельцу. Для этого суд принимает решение о возврате имущества государству только при условии предварительного внесения органом государственной власти или местного самоуправления рыночной стоимости имущества на депозитный счет суда.

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При этом действие закона не распространяется на случаи, если имущество принадлежало к объектам критической инфраструктуры, объектам государственной собственности, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства, объектам культурного наследия, которые не подлежат приватизации, и объектам природно-заповедного фонда.

Кто поддержал инициативу

Законопроект поддержали ряд бизнес-ассоциаций, в частности, Союз украинских предпринимателей (СУП), Федерация работодателей Украины (ФРУ), Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).

Например, в ФРУ отметили, что ранее инвесторы, бизнес и граждане сталкивались с риском потери имущества из-за претензий государства, касающихся событий многолетней давности, а принятый закон "наконец устраняет эту правовую неопределенность, уменьшает риски для инвестиций и обеспечивает стабильность в ведении бизнеса".

Критика закона

Многие эксперты и граждане выступали против принятия закона, считая, что он легализует недобросовестные сделки с недвижимым имуществом. 17 марта была создана петиция о наложении вето на данный законопроект. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, однако законопроект все равно был подписан президентом.

Автор петиции отметил, что законопроект направлен на защиту недобросовестных приобретателей – тех, кто незаконно, через подставных лиц, получил в частную собственность земли, принадлежащие государству и территориальным общинам: леса, водоемы и прибрежные полосы, памятники археологии, земли обороны, которые одновременно могут быть лесами, земли природно-заповедного фонда.

"Сейчас такие земли возвращаются в судебном порядке государству и территориальным общинам. Впрочем, законопроект №12089 ограничит срок, в течение которого незаконно отчужденные земли можно будет вернуть в государственную и коммунальную собственность. Кроме того, необходимо будет за бюджетные средства оплатить незаконным владельцами рыночную стоимость таких земельных участков!" – говорится в тексте петиции.

Движение ЧЕСНО также опубликовало пост с критикой закона, в котором указано, что он может легализовать земельные схемы. Отмечается, что закон не учитывает, что границы земель природоохранного фонда или культурного наследия часто не определены четко и не зафиксированы в Государственном земельном кадастре. В таких случаях государство полностью теряет механизмы возврата этих активов в свою пользу.

"Кроме того, предложенные в законопроекте формулировки могут усложнить возвращение имущества и земель на временно оккупированных РФ территориях Украины, хотя на это прямо указало главное юридическое управление Верховной Рады", – говорится в сообщении.

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Народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал о ситуации вокруг законопроекта о демобилизации военных. По его словам, предложенные изменения предусматривают ротацию, которая касается военнослужащих, которые более 90 суток принимали непосредственное участие в боевых действиях в районе ведения боевых действий.

Второе предложение касается увольнения при условии, если военнослужащий находится в зоне ведения боевых действий в течение 36 месяцев, из которых 18 месяцев – это непосредственно несение боевого дежурства.

Накануне же президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в ряде государств. В частности, бывший генеральный прокурор Андрей Костин стал послом в Нидерландах. В то же время Андрей Мельник назначен постоянным представителем Украины в ООН.

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