По словам Федиенко, Генштаб ВСУ "выступает против" предложенных законодательных изменений.

Разработанный Министерством обороны Украины законопроект о демобилизации предусматривает два предложения. Об этом в эфире Radio NV сказал Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос относительно законопроекта о демобилизации, разработанного Министерством обороны Украины, он рассказал, что предложенные изменения предусматривают ротацию, которая касается военнослужащих, которые более 90 суток принимали непосредственное участие в боевых действиях в районе ведения боевых действий.

"И это основание для того, чтобы командир непосредственно инициировал соответствующие предложения по ротации такого военнослужащего", - сказал Федиенко.

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Второе предложение, добавил депутат, касается увольнения при условии, если военнослужащий находится в зоне введения боевых действий в течение 36 месяцев, из которых 18 месяцев - это непосредственно несение боевого дежурства. Он отметил:

"Я говорю по совокупности... Это не постоянные 18 месяцев. Это, например, конечно, там могут быть какие-то разрывы: и отпуска, и те же самые ротации. Но, если набирается у него численно 18 месяцев непосредственно несения боевого дежурства непосредственно на линии боевого соприкосновения, то уже после этого у соответствующего военнослужащего должно наступить право на демобилизацию".

Вместе с тем, отметил парламентарий, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины "выступает против этих законодательных изменений".

На вопрос, какова здесь позиция Комитета ВР по нацбезопасности и его лично, Федиенко сказал, что понимает, что прежде всего они "должны пользоваться здравым смыслом и вопросами безопасности".

"Как человек, который достаточно часто бывает в зоне ведения боевых действий, общаясь как с руководящими должностями, - это комбаты, комбриги, так и обычными ребятами, рядовыми, я пойму, что если мы сейчас одномоментно будем пытаться делать демобилизацию... Даже и ротацию - достаточно критично. С учетом той численности, которая находится в зоне ведения боевых действий, - тогда будет практически невозможно, я думаю, стабилизировать вообще фронт, который рассыплется", - отметил он.

Депутат отметил, что Минобороны разработало этот законопроект по требованию парламента.

"Комитет в этом вопросе будет придерживаться позиции, все же, безопасности, которая исходит из руководящего состава Генерального штаба", - сказал Федиенко.

Законопроект о демобилизации - что известно

Как сообщалось, ранее в публикации "Украинской правды" со ссылкой на собеседников в парламенте отмечалось, что если бы Верховная Рада приняла законопроект об увольнении со службы и ротации, то одномоментно демобилизовать надо было бы 108 тыс. военных, среди которых 14 тыс. офицеров.

Отмечается, что законопроект об увольнении со службы и ротации бойцов во время военного положения уже готов, впрочем Генштаб ВСУ документ не поддержал, поэтому чиновники не зарегистрировали его в парламенте.

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