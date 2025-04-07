Перед украинскими производителями стоит задача достичь наибольших масштабов производства дронов на оптоволокне.

Украина будет наращивать производство всей номенклатуры беспилотников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

По его словам, сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Главное - доклады по производству дронов в Украине; максимально увеличиваем. Причем по всей линейке дронов: от "мавиков" до дальнобойных дронов, а также увеличиваем наши украинские возможности для производства наземных роботизированных комплексов. Фактически нам нужен постоянный, стабильный рост производства и поставки в войска всех нужных частей беспилотного компонента, и на текущий год есть хорошие у нас перспективы", - сообщил Зеленский.

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Кроме того, по его словам, ведется работа по производству дронов на оптоволокне.

"Только с начала этого года появились более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления. Уже 11 наших украинских предприятий освоили производство именно таких дронов, и задача - достичь наибольших масштабов производства и поставок из возможных", - добавил Зеленский.

Он поручил заключить контракты по максимуму.

"Положительная динамика есть также по "дипстрайкам" (глубоким ударам - УНИАН): конкретные цифры я называть не могу, но за этот год мы обеспечим необходимый объем для наших Сил обороны", - рассказал президент.

Тем временем министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин сообщил, что в Украине сейчас работают более 100 производителей компонентов для вооружения и военной техники.

В частности, они изготавливают широкий спектр продукции: полетные контроллеры, двигатели, рамы, платы инициации, пульты, CRP-антенны и другие. В прошлом году появились двигатели для БпЛА, полностью изготовленные в Украине. Также есть дроны, которые на 100% состоят из украинских компонентов.

"Результаты действительно хорошие. Мы стремимся масштабировать эту тенденцию и повысить процент украинских комплектующих", - подчеркнул Сметанин.

При этом, по его словам, сегодня вместе с Министерством экономики была представлена новая программа поддержки украинских производителей комплектующих для ВВТ "Сделано для Победы".

В связи с этим, каждый такой производитель может получить до 8 млн грн, всего на программу выделено 1 млрд грн.

"Грант можно использовать на производственное оборудование, включая внедрение нового программного обеспечения. Программа предусматривает софинансирование: 50% финансирует государство, 50% - производитель. Для производителей беспилотников, и предприятий в прифронтовых регионах государство будет вкладывать 80% стоимости проекта. Возвращать эти средства не нужно", - сообщил Сметанин.

Министр рассчитывает, что программа будет успешно действовать вместе с программой доступных кредитов для ОПК под 5%, которая уже работает.

Украинские дроны на фронте

Как сообщал УНИАН, украинские военные уже применяют на фронте дроны на оптоволокне дальностью 20 километров. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что такие беспилотники демонстрируют непоагун эффективность на фронте.

В частности, только в марте БПЛА различных типов поразили и уничтожили более 77 тысяч российских целей. Это на 10% больше, чем в феврале.

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