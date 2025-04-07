Должность посла получил, в частности, и бывший генеральный прокурор Андрей Костин.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в ряде стран. Об этом говорится в его указах от 7 апреля 2025 года.

Так, послом в Нидерландах стал бывший генеральный прокурор Андрей Костин. Послом в Норвегии назначен Алексей Гавриш.

Александр Нечитайло стал послом Украины в Китае, а Юрий Клименко - в Аргентине и по совместительству в Парагвае.

Видео дня

Также Андрей Мельник назначен постоянным представителем Украины в ООН, Виктор Майко - Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Казахстан, Михаил Видойник - Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Финляндской Республике, а Роман Горяйнов - Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ливанской Республике.

Отдельными указами президент уволил Ольгу Диброву с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Финляндской Республике и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Исландия по совместительству, Виктора Майка - с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины важного Посла Украины в Федеративной Республике Бразилия.

Увольнение Андрея Костина с должности генпрокурора: что известно

Как сообщил ранее УНИАН, в октябре 2024 года Костин заявил, что уходит с должности генпрокурора. Это произошло после громкого скандала с ложными инвалидностями должностных лиц государственных органов. Он тогда заявил, что считает правильным уволиться с занимаемой должности.

В конце октября Рада проголосовала за увольнение Костина от должности генпрокурора. Постановление "О предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Андрея Костина с должности генерального прокурора" (регистрационный номер 12153) поддержало 255 народных депутатов.

Позже СМИ со ссылкой на источник в команде президента сообщили, что бывшего генерального прокурора Костина хотят назначить послом Украины в Нидерландах.

Вас також можуть зацікавити новини: