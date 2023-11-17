Установлено, сколько сейчас военных и гражданских украинцев находятся в российском плену.

Комиссия по установлению факта плена представила промежуточные итоги работы, в соответствии с которыми в российском плену находится 4 тысячи 337 украинцев.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В частности, под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук состоялось межведомственное совещание по работе комиссии.

"На сегодня проведено 8 заседаний комиссии. По их результатам установлен факт лишения свободы в отношении 4337 человек (3574 военных и 763 гражданских)", - говорится в сообщении.

Также сказано, что по результатам заседаний комиссии соответствующие данные вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины. Администратором этого реестра определено Национальное информационное бюро, которое относится к сфере управления Минреинтеграции.

Вместе с тем, по результатам работы комиссии Минреинтеграции осуществляет выплаты единовременной и ежегодной государственной денежной помощи.

"С начала текущего года уже выплачено 422 миллиона гривень освобожденным из плена, а также семьям военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных", - говорится в сообщении.

Переговоры об обмене пленными - новости

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2023 года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия создает определенные трудности для обмена пленными по принципу "всех на всех".

В октябре 2023 года издание The Washington Post писало, что Украина и Россия, которые стали заклятыми врагами и ведут кровопролитную войну, умудряются договариваться по нескольким основным гуманитарным вопросам: обмен военнопленными и телами погибших солдат, проход судов из черноморских портов Украины и возвращение украинских детей из России.

В некоторых случаях Москва и Киев прибегают к услугам посредников, в том числе Турции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Ватикана, Международного Комитета Красного Креста. Но в основном военные переговоры ведутся непосредственно, отдельными представителями, в том числе в ходе жестких и неприятных личных встреч на украинско-российской границе и в Стамбуле, а также телефонных разговорах, как утверждают некоторые украинские чиновники, участвующие в обсуждениях. Ни одна из сторон не стремится афишировать существование этих "черных каналов".

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