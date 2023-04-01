Отмечается, что новые ограничения будут действовать 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции в отношении бывшего главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который оказался предателем, и сотен физических лиц. Под ограничения также попали сотни компаний и организаций из РФ и оккупированных территорий, в том числе российский Минфин и Совет Федерации.

Согласно указам Зеленского, которые опубликовали 1 апреля на сайте Офиса президента, в санкционный список попали более 230 человек, в том числе Богуслаев, руководитель Управления МВД Украины в Черкасской области Владимир Липандин и еще несколько украинцев, а также граждане Ирана.

Кроме того, санкции ввели против более 350 компаний из Российской Федерации, а также в отношении одной компании из временно оккупированного Мелитополя. Среди организаций, попавших под ограничения, оказались Минфин РФ и Совет Федерации Федерального собрания РФ. Также в перечень попала иранская компания.

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Все санкции будут действовать 10 лет.

Дело Богуслаева - что известно

23 октября 2022 года СБУ задержала президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на Москву.

24 октября обнародовали аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, которые доказывали работу на врага. Он продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к ударным вертолетам армии РФ после полномасштабного вторжения России в Украину.

Шевченковский райсуд Киева избрал Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, ему сообщили о подозрении по статье 111-1 "Коллаборационная деятельность" и статье 111-2 "Пособничество государству агрессору" Уголовного кодекса Украины

7 ноября в государственную собственность перешла компания "Мотор Сич".

Также в начале февраля 2023 года Богуслеву сообщили о подозрение по статье 258-3 "Сдействие деятельности террористической организации" Уголовного кодекса Украины, а 28 марта сообщили новое подозрение о препятствовании поставки боевого вертолета для ГУР Минобороны в апреле 2022 года.

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