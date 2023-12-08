Они касаются законодательства о нацменьшинствах, а также изменений в работе НАБУ, САП, НАПК.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре закона, которые сегодня приняла Верховная Рада и которые необходимы для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Как сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины, президент в частности подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах" (регистрационный номер 10288 -1). За него проголосовало 317 народных депутатов. Им предусмотрено, что учреждения высшего образования частной формы собственности имеют право свободного выбора языка обучения, который является официальным языком ЕС, кроме языка государства-агрессора, то есть русского.

Также президент подписал закон, которым усилена самостоятельность Специализированной антикоррупционной прокуратуры (регистрационный номер 10060). За него сегодня в ВР проголосовало 298 народных депутатов.

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Подписан закон, которым усиливаются институциональные способности Национального антикоррупционного бюро Украины (регистрационный номер 10203-1). За него проголосовало 322 народных депутата. Им определено поэтапное увеличение на 300 человек состава НАБУ.

Еще один закон, который подписал глава государства, касается приведения отдельных положений законодательства о предотвращении коррупции в соответствие с выводами Европейской комиссии (регистрационный номер 10262). Его поддержали в парламентском зале 308 народных депутатов. Им предусмотрена возможность для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверять имущество, которое было приобретено в публичную службу.

Продвижение Украины на пути в ЕС

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия оценила выполнение Украиной критериев для предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Отмечалось, что среди не завершенных полностью есть усиление борьбы с коррупцией, в частности, по увеличению штатного расписания НАБУ и изъятия из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающей полномочия НАПК продолжением проверки активов, которые уже прошли процесс проверки, и ограничения полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами до поступления на государственную службу.

Также отмечалось, что Украина все еще не выполнила все рекомендации Венецианской комиссии в части реформы законодательства относительно нацменьшинств.

Сегодняшние решения Верховной Рады Украины как раз решают эти вопросы.

14-15 декабря 2023 года лидеры государств-членов ЕС соберутся на заседании Европейского совета и будут рассматривать вопрос об открытии переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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