Венгерский лидер выступает категорически против начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остался непреклонным в своей решительной оппозиции относительно вступления Украины в ЕС. Он назвал страну одной из самых коррумпированных. Это произошло за неделю до того, как лидеры ЕС должны принять решение о начале переговоров с Киевом относительно вступления в блок, пишет Рolitico.

"Венгрия является соседом Украины... мы точно знаем, что происходит, как известно, Украина является одной из самых коррумпированных стран мира... Мы не можем принять решение о начале процесса переговоров о вступлении", – сказал Орбан во время общения с журналистами в Париже.

Издание отмечает, что венгерский лидер выступает категорически против начала переговоров по вступлению Украины в ЕС. Он назвал план блока начать переговоры о вступлении "плохим решением". По его словам, Украина не готова к вступлению в ЕС, несмотря на декларацию Еврокомиссии.

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Одной из главных проблем для Орбана остается "коррупция" в Украине. В то же время ЕС неоднократно выражал обеспокоенность по поводу коррупции и нарушений верховенства права в Венгрии. Отчет Transparency International, опубликованный ранее в этом году, показал, что Венгрия считается самой коррумпированной страной ЕС.

Журналисты также указывают на заявление Орбана, который подчеркнул, что нужно провести гораздо больше "подготовительной работы", прежде чем блок будет готов принять Украину. Он предложил "договор о стратегическом партнерстве" для повышения уровня сотрудничества между Украиной и ЕС без членства.

На следующей неделе лидеры ЕС соберутся в Брюсселе для принятия двух исторических решений по Украине: одобрения плана начала переговоров о вступлении Киева в блок и выделения 50 миллиардов евро помощи.

Евроинтеграция Украины

Как сообщал УНИАН, в марте 2022 года Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. В июне того же года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Еврокомиссия выдвинула рекомендации по внедрению необходимых реформ, которые Украина должна воплотить для вступления. В начале ноября 2023-го стало известно, что по мнению ЕК, сейчас Киев полностью выполнил только четыре из семи рекомендаций.

В декабре партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подала в парламент резолюцию, в которой правительство призвали не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

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