По словам президента, Россия всегда знала, что несколько шагов против нашего государства – и последствия почувствуют на всех континентах.

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему контроль над Украиной важен для России.

Об этом глава государства заявил на открытии заседания Организации экономического сотрудничества и развития.

"Сегодня, когда мир в условиях сразу нескольких глобальных кризисов – продовольственного, энергетического и ценностного, я бы применил именно это понятие, чтобы охарактеризовать кризис, который часто называют геополитическим, – "ценностный". И я впоследствии объясню, почему это так", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что война России против Украины привела к тяжелым последствиям, среди которых - десятки тысяч убитых людей и сотни разрушенных городов и сел в нашем государстве.

"Около 12 миллионов человек стали вынужденными переселенцами – и это отражает наибольший миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Черное море, которое является одним из ключевых маршрутов экспорта продовольственной продукции, заблокировано российским флотом. Сотни миллионов людей на разных континентах оказались на пороге как минимум нехватки продовольствия, как максимум – голода, за который Россия будет нести полную ответственность. Европа переживает одну из самых сложных энергетических ситуаций в своей истории", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что остаются неизвестны другие кризисы, которые готовит Россия свободному миру, и к каким последствиям они приведут.

"Что будет, если российская армия применит оружие массового поражения? Что будет, если вследствие российских ударов возникнет угроза, например, для источников питьевой воды в нашем регионе? Или угроза радиационного или химического загрязнения бассейна Черного моря, а следовательно, и части Средиземного моря?", - пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что мир долго не признавал важности Украины и веса наших предупреждений.

"Когда в прошлом году Украина предупреждала мир о российской подготовке и подчеркивала необходимость жестких превентивных санкций против России, чтобы в Москве хотя бы почувствовали, что любая агрессия не сойдет ей с рук, в мире нас не услышали... Но Россия всегда знала, что несколько шагов именно против нашего государства, несколько шагов именно в нашем регионе – и последствия почувствуют на всех континентах. Именно поэтому России нужен контроль над Украиной. Именно поэтому это базовый интерес мира сейчас – помогать защите Украины", - заявил глава государства.

Зеленский отметил необходимость как можно быстрее закончить войну России против Украины, чтобы можно было гарантировать надежность поставок продовольствия через Черное море. "Потому что именно украинский аграрный экспорт выполняет стабилизационную роль на глобальном рынке", - подчеркнул президент.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

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