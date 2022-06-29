Он призвал ООН создать специальный трибунал для расследования действий российских оккупантов в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что члены делегации России на Совбезе ООН встали во время чествования памяти убитых русскими оккупантами украинцев, чтобы "откровенно не выглядеть убийцами".

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Совет Безопасности ООН сегодня стоя почтил память всех украинцев, убитых российской армией на нашей земле. Члены российской делегации оглянулись на всех присутствующих в зале Совбеза и тоже решили встать - просто, чтобы откровенно не выглядеть убийцами. Но все знают, что это именно российский террор, именно российское государство убивает ни в чем не повинных людей на этой войне, развязанной против украинского народа", - подчеркнул президент.

Он добавил, что призвал ООН воспользоваться уже имеющимися механизмами Устава Организации Объединенных Наций, чтобы прекратить российские манипуляции структурами Организации, и чтобы создать специальный трибунал для расследования действий российских оккупантов на украинской земле.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский рассказал, сколько ракет РФ ударило по Украине.

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