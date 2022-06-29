Зеленский призвал ООН воспользоваться уже имеющимися механизмами Устава Организации Объединенных Наций, чтобы прекратить российские манипуляции ее структурами / фото УНИАН, Александр Синица

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что члены делегации России на Совбезе ООН встали во время чествования памяти убитых русскими оккупантами украинцев, чтобы "откровенно не выглядеть убийцами".

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Совет Безопасности ООН сегодня стоя почтил память всех украинцев, убитых российской армией на нашей земле. Члены российской делегации оглянулись на всех присутствующих в зале Совбеза и тоже решили встать - просто, чтобы откровенно не выглядеть убийцами. Но все знают, что это именно российский террор, именно российское государство убивает ни в чем не повинных людей на этой войне, развязанной против украинского народа", - подчеркнул президент.

Он добавил, что призвал ООН воспользоваться уже имеющимися механизмами Устава Организации Объединенных Наций, чтобы прекратить российские манипуляции структурами Организации, и чтобы создать специальный трибунал для расследования действий российских оккупантов на украинской земле.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский рассказал, сколько ракет РФ ударило по Украине.

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