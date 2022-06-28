Президент Украины считает, что РФ необходимо лишить права голоса в Генеральной ассамблее.

Президент Владимир Зеленский считает, что ракетный удар российских оккупантов по торгово-развлекательному центру в Кременчуге должен быть признан террористическим актом.

Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности ООН.

Он напомнил о недавних событиях в Украине и ударах российских ракет по украинским городам, об ударе по ТРЦ в Кременчуге.

"Я предлагаю, чтобы было сделано заявление, чтобы было принято решение, что это террористический акт. И чтобы можно было расследовать независимо всю необходимую информацию, и чтобы действительно было проверено, была ли эта атака с территории России", - подчеркнул Зеленский.

"Если бы в какой-то другой части мира какая-то другая организация действовала бы так, как действует сейчас Россия, если бы убивали мирных людей, это, конечно, признали бы как терроризм. Такие организации становятся врагами человечества и такие действия наказываются. А если это осуществляет государство, то оно тоже не может оставаться безнаказанным. Это ежедневные террористические акты, которые осуществляются без выходных", - отметил Зеленский.

Президент Украины также призвал лишить РФ права голоса в Генеральной ассамблее.

"И по хартии ООН - это обязанность поддерживать мир на международной арене. Страны-члены, нарушающие эти принципы, могут быть исключены из Генассамблеи и Совета Безопасности ООН. Хотя Россия нарушает эти фундаментальные принципы, ее до сих пор не привлекли к ответственности на должном уровне. Россия остается членом ООН и имеет место постоянного члена в Совбезе, которое РФ занимает только из-за недальновидности политиков в конце Холодной войны", - сказал он.

Он подчеркнул, что Россия не имеет права участвовать в голосованиях, касающихся Украины.

"Призываю вас лишить Россию права голоса в Генеральной ассамблее. Это несправедливо. Россия не имеет права оставаться в Совете Безопасности. Если мы будем последовательными и будем проявлять надлежащую политическую волю, то это единственный возможный способ, благодаря которому хартия ООН может работать и благодаря которому сможет сохраняться уважение", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский считает необходимым принять на уровне ООН определение государства-террориста.

"К сожалению, на сегодня ООН не имеет юридических обоснований, что такое террористическое государство, но, так или иначе, нужно обеспечить этот статус юридически на уровне ООН и наказывать любые государства-террористы", - отметил он.

Напомним, 27 июня в своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира.

Как отметил президент, каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству - это давать деньги террористам.

27 июня в Кременчуге оккупанты ударили ракетами по торговому центру с более чем тысячей гражданских.

Согласно данным спасателей, в настоящее время известно о 18 погибших (из которых 1 человек умер в больнице), во время разбора завалов обнаружено 7 фрагментов человеческих тел. За медицинской помощью обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы для интенсивного лечения.

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