Он подчеркивает, что каждый ответит за свои преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Европейский Союз и в дальнейшем будет внедрять новые и новые санкции против России.

Об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Евросоюз утвердил четвертый санкционный пакет против России. Четвертый. Я уверен, что не последний. Мы работаем с партнерами над новыми ограничениями, которые будут применены против российского государства. Каждый, кто отвечает за войну, каждый, кто отвечает за разрушение демократии, каждый, кто отвечает за репрессии против людей, - каждый получит ответ. Ответ мира. И это - только начало", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 14 марта Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза согласовал четвертый пакет санкций против Российской Федерации.

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