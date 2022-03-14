Украина будет инициировать введение санкций против всех публичных персон, которые касаются голосования, поддержки и реализации Россией войны против нашего государства.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с руководителями правительств Польши и Литвы 14 марта, сообщила пресс-служба правительства.
В частности, стороны обсудили дальнейшие шаги для прекращения войны.
"Очень важным этапом санкционной политики является наложение санкций на публичных и политических деятелей России. Многие люди голосовали и поддерживали эту агрессию и варварскую войну. Все их активы должны быть заморожены", — подчеркнул премьер.
Среди ключевых шагов также, по словам Шмыгаля, признание России как страны, которая спонсирует терроризм, и отмена виз для российских граждан.
"Мы будем просить все страны и ответственные бизнесы прекратить финансировать бюджет России, из которого оккупант оплачивает закупку оружия, оплачивает зарплаты варварам, которые убивают детей, женщин, которые замаривают голодом города, которые совершают страшные военные преступления", — подчеркнул он.
Шмыгаль отметил, что Украина также будет просить партнеров закрыть морские порты для российских кораблей и запрета заходить в российские порты европейским судам.
"Необходимо заморозить все валютные корреспондентские счета в банках. Важно продлить санкции прежде всего против "Сбербанка", продолжить накладывать санкции против банковской системы и отключать банки от системы SWIFT", — подчеркнул премьер.
Важным шагом, по словам главы украинского правительства, должно стать и эмбарго на все российские ресурсы: нефть, газ, минералы, металлы и тому подобное.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.