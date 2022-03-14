Украина также будет просить партнеров закрыть морские порты для российских кораблей и запрета заходить в российские порты европейским судам.

Украина будет инициировать введение санкций против всех публичных персон, которые касаются голосования, поддержки и реализации Россией войны против нашего государства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с руководителями правительств Польши и Литвы 14 марта, сообщила пресс-служба правительства.

В частности, стороны обсудили дальнейшие шаги для прекращения войны.

"Очень важным этапом санкционной политики является наложение санкций на публичных и политических деятелей России. Многие люди голосовали и поддерживали эту агрессию и варварскую войну. Все их активы должны быть заморожены", — подчеркнул премьер.

Среди ключевых шагов также, по словам Шмыгаля, признание России как страны, которая спонсирует терроризм, и отмена виз для российских граждан.

"Мы будем просить все страны и ответственные бизнесы прекратить финансировать бюджет России, из которого оккупант оплачивает закупку оружия, оплачивает зарплаты варварам, которые убивают детей, женщин, которые замаривают голодом города, которые совершают страшные военные преступления", — подчеркнул он.

Шмыгаль отметил, что Украина также будет просить партнеров закрыть морские порты для российских кораблей и запрета заходить в российские порты европейским судам.

"Необходимо заморозить все валютные корреспондентские счета в банках. Важно продлить санкции прежде всего против "Сбербанка", продолжить накладывать санкции против банковской системы и отключать банки от системы SWIFT", — подчеркнул премьер.

Важным шагом, по словам главы украинского правительства, должно стать и эмбарго на все российские ресурсы: нефть, газ, минералы, металлы и тому подобное.

Война против Украины: